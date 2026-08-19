KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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19.08.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 112,80 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'843 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 113,20 EUR. Bei 112,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22'046 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 21,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,12 EUR. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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