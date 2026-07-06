KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Er rechne bei dem Maschinenbauer mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, während das operative Ergebnis (Ebitda) moderat gestiegen sein dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil mache sich der ungünstige Euro-Dollar-Wechsekurs weiterhin in der Bilanz als Gegenwind bemerkbar./la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
180.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113.60 €
|
Abst. Kursziel*:
58.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.89%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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