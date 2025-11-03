KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
121.24CHF
4.76CHF
4.08 %
17:29:58
BRXC
10.11.2025 19:20:14
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in einer am Montag vorliegenden Studie ein erwartungsgemäß gutes drittes Quartal. Das Unternehmen stehe nun vor einem noch stärkeren Schlussquartal, in dem er eine rekordhohe operative Marge (Ebitda) für erreichbar hält./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130.40 €
|
Abst. Kursziel*:
15.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
131.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.98%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
