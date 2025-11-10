KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 180 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen im vergangenen Quartal sei von Wechselkurseffekten gebremst worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei dank einer guten Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen ebenfalls um fünf Prozent gestiegen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
172.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
129.40 €
Abst. Kursziel*:
32.92%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
130.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.10%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Montagvormittag an Boden (finanzen.ch)
07.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
07.11.25
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Freitagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
07.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
07.11.25
|KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
07.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
07.11.25
|KRONES-Aktie dennoch deutlich höher: Solides Quartal - operative Marge bleibt unter Prognosen (Dow Jones)
07.11.25
|EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025 (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|10:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|KRONES Buy
|UBS AG
|07.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|120.97
|3.85%
