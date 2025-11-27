KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Von dem Getränke-Abfüllanlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf der derzeitigen Auftragsentwicklung und dem Wachstumspotenzial für das kommende Jahr gelegen. Das Unternehmen halte weiterhin an seiner Prognose für 2025 fest./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
157.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
129.20 €
|
Abst. Kursziel*:
21.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.58%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
21.11.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.11.25