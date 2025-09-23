KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
114.75CHF
1.90CHF
1.69 %
09:00:30
BRXC
23.09.2025 10:57:37
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Ein vielversprechender Wachstumskurs in den kommenden Jahren sei bei dem Anlagenbauer gut absehbar, schrieb Benjamin Thielmann nach der Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
|
22.09.25
|KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.09.25
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
19.09.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
