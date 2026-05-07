Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron von 30 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen schwachen Jahresstart verzeichnet und den Ausblick gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mögliche Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn federe dies aber ab. Die Bewertung sei zudem günstig./rob/mf/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.64 €
|
Abst. Kursziel*:
25.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.44%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
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|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
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07.05.26