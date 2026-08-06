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Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

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Gute Geschäfte 06.08.2026 13:14:00

Kontron-Aktie verliert: Wachstum erzielt - Prognose für 2026 bestätigt

Kontron-Aktie verliert: Wachstum erzielt - Prognose für 2026 bestätigt

Der österreichische Technologiekonzern Kontron ist dank guter Geschäfte im ersten Halbjahr gewachsen.

Kontron
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Der Umsatz legte um gut ein Prozent auf 737,1 Millionen Euro zu, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit.

Bereinigtes Ebitda steigt

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg im ersten Halbjahr ohne Sonderbelastungen für den Abbau von Mitarbeitern von 90,9 auf 100,8 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von 88,9 auf 34,9 Millionen Euro kräftig zurück.

Kontron bestätigt Jahresprognose

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

Ennoconn scheitert mit Übernahmeangebot

Der Grossaktionär Ennoconn hatte zuletzt bei Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheissen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot unterbreitet.

Die Kontron-Aktie verliert an der Börse in Wien zeitweise 9,80 Prozent auf 21,96 Euro.

LINZ (awp international)

Weitere Links:

Kontron-Aktie gewinnt: Grossaktionär Ennoconn will Pflichtangebot machen
So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
Kontron-Aktie im Minus: Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot

Bildquelle: Kontron AG
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