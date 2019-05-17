NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle anhalte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die Talsohle in Sicht sei und sich die Auftragslage wahrscheinlich bessern werde, bleibe er positiv gestimmt. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/gl;