Knorr-Bremse
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsentwicklung habe insgesamt die Erwartungen übertroffen, wobei das überraschend starke Geschäft mit Nutzfahrzeugbremsen die schwache Entwicklung bei Schienenfahrzeugen überkompensiert habe, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten vom Nutzfahrzeugbereich profitiert. Den Ausblick auf 2026 sieht Weier im Rahmen der Erwartungen. Er verwies derweil auf den vorab guten Lauf der Aktie, was diese entsprechend verwundbar mache./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
107.30 € 		Abst. Kursziel*:
-7.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.56%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:06 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:50 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:08 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
