Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Knorr-Bremse Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsentwicklung habe insgesamt die Erwartungen übertroffen, wobei das überraschend starke Geschäft mit Nutzfahrzeugbremsen die schwache Entwicklung bei Schienenfahrzeugen überkompensiert habe, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten vom Nutzfahrzeugbereich profitiert. Den Ausblick auf 2026 sieht Weier im Rahmen der Erwartungen. Er verwies derweil auf den vorab guten Lauf der Aktie, was diese entsprechend verwundbar mache./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
107.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.56%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|97.55
|2.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|10:05
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|09:52
|
UBS AG
freenet Sell
|09:48
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|09:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Enel Overweight
|09:32
|
Barclays Capital
AIR France-KLM Underweight
|09:28