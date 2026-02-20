Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements bei der Analystenkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei rekordverdächtig hoch gewesen, und die Aktien des Bremsenspezialisten könnten folgen, schrieb Sven Weier in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick auf 2026 erscheine vor allem mit Blick auf das Nutzfahrzeuggeschäft konservativ. Dazu kämen das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfrist-Ziele mit positivem Überraschungspotenzial. Auch ein Comeback in China als Systemzulieferer für Hochgeschwindigkeitszüge nach einer zehnjährigen Pause erscheine möglich, was dem Konzernchef zufolge ein "Gamechanger" für das Unternehmen wäre./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
123.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
114.10 €
Abst. Kursziel*:
7.80%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
113.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.56%
Analyst Name::
Sven Weier
KGV*:
-
Analysen zu Knorr-Bremse
|09:54
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
