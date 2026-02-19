Knorr-Bremse 98.54 CHF 0.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Jahreszahlen von 106,60 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen knapp übertroffen und diese mit dem Ausblick auf 2026 erfüllt, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





