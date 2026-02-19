Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
19.02.2026 08:29:05

Knorr-Bremse Hold

Knorr-Bremse
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Jahreszahlen von 106,60 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen knapp übertroffen und diese mit dem Ausblick auf 2026 erfüllt, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

