Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
98.25CHF
3.35CHF
3.53 %
09:31:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.02.2026 08:29:05
Knorr-Bremse Hold
Knorr-Bremse
98.54 CHF 0.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Jahreszahlen von 106,60 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen knapp übertroffen und diese mit dem Ausblick auf 2026 erfüllt, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
106.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
108.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.67%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse