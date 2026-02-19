Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
98.25CHF
3.35CHF
3.53 %
09:31:36
SWX
19.02.2026 08:08:21
Knorr-Bremse Neutral
Knorr-Bremse
98.46 CHF 0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
105.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
108.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.64%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse