Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
24.09.2025 17:07:27
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
73.26 CHF -3.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
78.85 €
Abst. Kursziel*:
25.55%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
78.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.95%
Analyst Name::
Sven Weier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse