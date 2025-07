NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe ein insgesamt ordentliches Zahlenwerk präsentiert, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der eingetrübte Jahresausblick entspreche weitgehend den Erwartungen./edh/men;