KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer konkretisierten Ergebnisprognose von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Stahlhändler habe trotz eines herausfordernden Marktumfelds die operative Profitabilität verbessert und den strategischen Ausbau des höherwertigen Geschäfts weiter vorangetrieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis (Ebitda) und insbesondere das Nettoergebnis seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als wesentlicher Belastungsfaktor habe sich erneut das Europageschäft erwiesen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment (EQS Group)
|
06.08.25
|EQS-News: Klöckner & Co setzt solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz volatilen Marktumfelds fort (EQS Group)
|
05.08.25