Kering Aktie 21591 / FR0000121485

283.14
CHF
0.57
CHF
0.20 %
03.11.2025
BRXC
04.11.2025 07:16:18

Kering Underweight

Kering
283.14 CHF 0.20%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
305.10 € 		Abst. Kursziel*:
-19.70%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
301.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.69%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse