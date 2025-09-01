Kering Aktie 21591 / FR0000121485
215.64CHF
2.98CHF
1.40 %
01.09.2025
BRXC
17.09.2025 19:56:12
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas ;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Kering
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
265.80 €
Abst. Kursziel*:
-17.23%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
265.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
-17.09%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
16.09.25
|Kering-Aktie trotzdem im Plus: Kundendaten bei Cyberangriff im Juni gestohlen (Dow Jones)
16.09.25
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
15.09.25