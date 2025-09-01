Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.2%  SPI 16’696 -0.1%  Dow 46’007 0.5%  DAX 23’359 0.1%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’370 -0.1%  Gold 3’664 -0.7%  Bitcoin 91’281 -0.5%  Dollar 0.7875 0.1%  Öl 67.8 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Raiffeisen verlängert Strategieperiode um ein Jahr
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

215.64
CHF
2.98
CHF
1.40 %
01.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2025 19:56:12

Kering Sector Perform

Kering
215.64 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
265.80 € 		Abst. Kursziel*:
-17.23%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
265.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.09%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse