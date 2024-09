NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsätze des dritten Quartals dürften die Nachfrageprobleme in der Luxusbranche bestätigen, schrieb Analyst James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Weder der Konzern noch die Tochter Gucci dürften von den niedrigen Vergleichswerten aus dem Vorjahr profitieren können./ag/gl;