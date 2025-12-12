Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering auf "Sell" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe, so Anderson. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sell
Unternehmen:
Kering
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
297.50 €
Abst. Kursziel*:
-36.13%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
297.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-36.09%
Analyst Name::
Nick Anderson
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
