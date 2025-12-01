Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'851 0.1%  SPI 17'661 0.1%  Dow 47'289 -0.9%  DAX 23'589 -1.0%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5'667 0.0%  Gold 4'213 -0.5%  Bitcoin 70'128 1.0%  Dollar 0.8041 0.0%  Öl 63.3 -0.1% 
Kering Aktie 21591 / FR0000121485

278.90
CHF
5.62
CHF
2.06 %
01.12.2025
BRXC
02.12.2025 07:10:58

Kering Sector Perform

Kering
278.90 CHF 2.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Kering ändert sich kaum etwas./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
298.35 € 		Abst. Kursziel*:
-6.15%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
298.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.29%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

mehr Nachrichten

Analysen zu Kering

28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Kering Neutral UBS AG
20.11.25 Kering Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Kering Underweight Barclays Capital
24.10.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
