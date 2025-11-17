Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Luxusgüterkonzerns Kering auf "Underweight" belasse, das Kursziel aber von 200 auf 235 Euro angehoben. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
297.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
294.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.14%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
|
25.11.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff (Financial Times)
|
18.11.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.25
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten (finanzen.net)
|
28.10.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Kering-Aktie dennoch stärker: Deutlicher Umsatzrückgang bei Gucci-Mutter (Dow Jones)
|Kering
|274.35
|-0.66%
