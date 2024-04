NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 400 auf 370 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsätze der Marke Gucci in China hätten sich zuletzt erheblich abgeschwächt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Chinas Mittelklasse gebe nicht mehr so viel Geld für Luxusgüter aus wie in früheren Zeiten. Erst ab 2025 dürfte sich die Profitabilität dieser Marke wieder erholen./bek/ajx;