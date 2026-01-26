Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 310 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Bei den Wetten auf eine positive Trendwende zieht Grzinic Kering gegenüber Burberry und Swatch vor./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
274.20 €
|
Abst. Kursziel*:
5.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
274.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.47%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
|
20.01.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
13.01.26
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.01.26
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Kering-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.12.25
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.12.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Kering verkauft Anteil an Fifth-Avenue-Immobilie - Aktie schwächer (Dow Jones)
|
16.12.25
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
