SMI 13'122 -0.2%  SPI 18'183 -0.2%  Dow 49'099 -0.6%  DAX 24'893 0.0%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5'951 0.1%  Gold 5'097 2.3%  Bitcoin 68'617 1.9%  Dollar 0.7781 0.4%  Öl 65.7 -0.8% 
Kering Aktie 21591 / FR0000121485

252.89
CHF
-1.55
CHF
-0.61 %
09:34:05
BRXC
26.01.2026 08:41:16

Kering Hold

Kering
252.89 CHF -0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 310 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Bei den Wetten auf eine positive Trendwende zieht Grzinic Kering gegenüber Burberry und Swatch vor./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
274.20 € 		Abst. Kursziel*:
5.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
274.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.47%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

