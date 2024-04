ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JPMorgan von 226 auf 219 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten, doch sie erachte dies als übertrieben, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe eigentlich keine so schlimmen Nachrichten gegeben. Sie führt die Kursreaktion eher auf eine hoch angelegte Messlatte zurück./tih/gl;