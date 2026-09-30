JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
28.09.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu JOST Werke AG
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
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|Deutsche Bank AG
|10.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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