JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.69 €
|
Abst. Kursziel*:
33.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.63%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
