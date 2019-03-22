Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JENOPTIK Aktie

22.03.2019
JENOPTIK Buy

JENOPTIK
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.69 € 		Abst. Kursziel*:
33.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.63%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

