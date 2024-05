NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum ersten Quartal von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank sei bestpositioniert, um vom Gebührenwachstum zu profitieren, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich des Nettozinseinkommens seien die Italiener zudem widerstandsfähiger geworden./tih/zb;