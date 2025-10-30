Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.21CHF
-0.07CHF
-1.40 %
14:27:48
BRXC
31.10.2025 13:21:46
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
5.21 CHF -1.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schrieb am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung, das dritte Quartal der italienischen Bank wirke solide. Höhere Gebühren glichen das etwas niedrigere Nettozinseinkommen aus. Sie erwähnte auch eine gute Kostenkontrolle und den Kapitalaufbau./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
5.68 €
Abst. Kursziel*:
14.48%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
5.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.07%
Analyst Name::
Delphine Lee
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
