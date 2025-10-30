Intesa Sanpaolo 5.21 CHF -1.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schrieb am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung, das dritte Quartal der italienischen Bank wirke solide. Höhere Gebühren glichen das etwas niedrigere Nettozinseinkommen aus. Sie erwähnte auch eine gute Kostenkontrolle und den Kapitalaufbau./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMT



