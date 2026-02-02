Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.50CHF
0.04CHF
0.66 %
02.02.2026
BRXC
03.02.2026 07:36:07
Intesa Sanpaolo Outperform
Intesa Sanpaolo
5.50 CHF 0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2027 vor allem wegen geringeren Gebühreneinnahmen als gedacht und höheren Kosten als erwartet, was teilweise ausgeglichen werde durch niedrigere Rückstellungen für Kreditkosten. Dies schrieb er am Dienstag nach den Quartalszahlen der Italiener./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.97 €
Abst. Kursziel*:
17.21%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
6.02 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
02.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
02.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
02.02.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
02.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
02.02.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
02.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
02.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.50
|0.66%
