Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.50
CHF
0.04
CHF
0.66 %
02.02.2026
BRXC
03.02.2026 07:36:07

Intesa Sanpaolo Outperform

Intesa Sanpaolo
5.50 CHF 0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2027 vor allem wegen geringeren Gebühreneinnahmen als gedacht und höheren Kosten als erwartet, was teilweise ausgeglichen werde durch niedrigere Rückstellungen für Kreditkosten. Dies schrieb er am Dienstag nach den Quartalszahlen der Italiener./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.97 € 		Abst. Kursziel*:
17.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

07:37 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
07:36 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
07:22 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
