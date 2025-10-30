Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 13:31:37

Intesa Sanpaolo Outperform

Intesa Sanpaolo
5.14 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man warte nun auf Details zum mittelfristigen Ausblick./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.68 € 		Abst. Kursziel*:
23.28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse