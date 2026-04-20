NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die Quartalsberichte italienischer Banken. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit rechnet er nicht damit, dass die Ausblicke angepasst werden. Er favorisiert für die anstehende Berichtssaison BPE wegen stabilerer Provisionseinnahmen. Aber auch Intesa Sanpaolo sei ein Favorit wegen der hohen Ausschüttungsrendite./tih/he;