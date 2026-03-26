Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6.90 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
5.06 €
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Abst. Kursziel*:
36.26%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
5.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.29%
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Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
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