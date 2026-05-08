Das "digitale Gold" im Tresor: USA rücken offiziellem Bitcoin-Bestand näher

• US-Präsident Donald Trump will staatliche Bitcoin-Reserve schaffen• Nach anfänglichen Verzögerungen scheint es nun wohl Fortschritte zu geben• Ex-Fed-Chefin Janet Yellen warnt vor möglicher Hyperinflation in den USA

Bereits im vergangenen Jahr unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Verfügung hinsichtlich der Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve. Seither arbeitete die Regierung an den notwendigen Massnahmen und rechtlichen Auslegungen, um dies umzusetzen. Berichten zufolge soll die Reserve zunächst aus den rund 200'000 Bitcoin bestehen, die der Staat aus Beschlagnahmungen hält.

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Allerdings blieb die praktische Umsetzung bislang hinter den Erwartungen zurück. So wurden seit der Anordnung nur geringe Fortschritte vermeldet, was Zweifel an der tatsächlichen Realisierung aufkommen liess.

Durchbruch bei Bitcoin-Reserve angedeutet

Nun kommt aber Bewegung in das Thema. So kündigte der oberste Krypto-Berater des Weissen Hauses für die nächsten Wochen eine "grosse Ankündigung" an. "Ich denke, wir haben hier einen kleinen Durchbruch erzielt, und natürlich muss dem eine Gesetzgebung folgen", sagte Patrick Witt, Leiter des Beratergremiums für digitale Vermögenswerte, laut Forbes während einer Podiumsdiskussion auf der Bitcoin 2026-Konferenz in Las Vegas. "In der Zwischenzeit glauben wir, dass wir von Seiten der Exekutive einen grossen Schritt nach vorne machen können."

Momentan wird im Kongress an einer gesetzlichen Grundlage gearbeitet. Der republikanische Abgeordnete Nick Begich stellte laut Forbes an anderer Stelle der Konferenz einen überarbeiteten Gesetzentwurf vor, der den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve weiter absichern soll. Sein Entwurf sieht demnach vor, dass die US-Regierung über fünf Jahre hinweg bis zu eine Million Bitcoin erwerben könnte - und zwar über budgetneutrale Massnahmen.

Makroökonomischer Druck: Schockierende Hyperinflations-Warnung

Diese Neuigkeit fällt in eine Phase erhöhter makroökonomischer Unsicherheit. So warnte Mitte April die frühere Fed-Chefin Janet Yellen, dass Donald Trump den US-Dollar in Richtung "Hyperinflation" treiben könnte - eine Situation, von der manche Marktteilnehmer glauben, dass sie den Bitcoin-Kurs in die Höhe schnellen lassen könnte.

Hintergrund ist der politische Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen zu senken, um die hohen Staatsschulden tragbar zu halten. "So etwas hört man in einer Bananenrepublik," sagte Yellen laut einem Bericht der Financial Times, aus dem Forbes zitiert. Zudem habe sie "noch nie zuvor eine Bedrohung dieses Ausmasses für die Fed gesehen," und gewarnt, dass politische Einflussnahme auf die Geldpolitik zu "Hyperinflation" führen könne.

Einordnung: Was bedeutet das für Privatanleger?

Die Signale aus Washington deuten auf eine mögliche strukturelle Aufwertung von Bitcoin hin - weg vom spekulativen Asset, hin zu einem staatlich anerkannten Reserveinstrument. Sollte die US-Regierung Bitcoin tatsächlich politisch legitimieren, so könnte dies die Akzeptanz institutionell weiter stärken. Zudem würden staatliche Käufe - wie im Gesetzentwurf skizziert - die Angebotsseite verknappen.

Jedoch sollten Privatanleger auch beachten, dass die Umsetzung nicht abgeschlossen ist und massgeblich von der Gesetzgebung abhängt. Wer investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte deshalb die politische Entwicklung in den USA ebenso im Blick behalten wie makroökonomische Signale - insbesondere mit Blick auf Inflation und Geldpolitik.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch