Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’165 0.0%  SPI 18’572 -0.1%  Dow 49’231 -0.2%  DAX 24’194 0.3%  Euro 0.9211 0.1%  EStoxx50 5’885 0.0%  Gold 4’709 - Bitcoin 60’969 -1.5%  Dollar 0.7851 -0.1%  Öl 108.0 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Vormittag
Nordex-Aktie steigt zweistellig: Nordex erhöht Ergebnis und verbessert Marge spürbar
Kraken-Experte: Bitcoin könnte wieder 80'000-Dollar-Marke erreichen - Auf diese zwei Faktoren kommt es an
Leclanché-Aktie: Wandelt Schulden in Eigenkapital um
BACHEM-Aktie klettert: Erhält revolvierende Kreditlinie
Suche...
eToro entdecken

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.19
CHF
0.11
CHF
2.21 %
09:29:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.04.2026 08:13:14

Intesa Sanpaolo Overweight

Intesa Sanpaolo
5.21 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im italienischen Bankensektor drehe sich derzeit viel um das Thema Übernahmen, schrieb Paola Sabbione am Sonntag in ihrer Szenario-Analyse. Hinsichtlich des Unicredit-Interesses an der Commerzbank gebe es noch Fragezeichen, doch eine Verschmelzung von Banco BPM und Monte dei Paschi rücke näher. Sie verspricht sich von den Finanzhäusern ein insgesamt solides erstes Quartal und bezeichnet BPER Banca als ihren Favoriten./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.60 € 		Abst. Kursziel*:
17.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse