Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im italienischen Bankensektor drehe sich derzeit viel um das Thema Übernahmen, schrieb Paola Sabbione am Sonntag in ihrer Szenario-Analyse. Hinsichtlich des Unicredit-Interesses an der Commerzbank gebe es noch Fragezeichen, doch eine Verschmelzung von Banco BPM und Monte dei Paschi rücke näher. Sie verspricht sich von den Finanzhäusern ein insgesamt solides erstes Quartal und bezeichnet BPER Banca als ihren Favoriten./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.60 €
|
Abst. Kursziel*:
17.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
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Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
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