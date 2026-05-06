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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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07.05.2026 19:54:10

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Analysen und Trends signalisierten, dass der Zahlungsabwickler auf dem besten Weg sei, das Wachstumsziel von 20 bis 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu erreichen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte Adyen weiterhin als ein unterschätztes Unternehmen mit einem seltenen und attraktiven Finanzprofil./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
961.70 € 		Abst. Kursziel*:
40.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
935.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.39%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
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19:54 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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