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07.05.2026 20:51:38

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Auftragsdynamik klar positiv herausgeragt./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.88 € 		Abst. Kursziel*:
9.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.13%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
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06.05.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
06.05.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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