HENSOLDT 70.69 CHF -2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Auftragsdynamik klar positiv herausgeragt./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.