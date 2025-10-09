Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5,85 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beste Chance für die italienische Bank, wieder etwas in der Anlegergunst zu steigen, liege in einer Beschleunigung der Geschäftstätigkeiten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses Thema dürfe im Mittelpunkt der Zahlenvorlage Ende Oktober stehen./rob/la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
5.44 €
Abst. Kursziel*:
10.27%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
5.33 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.49%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
16.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
16.10.25