Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.15
CHF
-0.09
CHF
-1.75 %
09.10.2025
BRXC
17.10.2025

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
5.15 CHF -1.75%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5,85 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beste Chance für die italienische Bank, wieder etwas in der Anlegergunst zu steigen, liege in einer Beschleunigung der Geschäftstätigkeiten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses Thema dürfe im Mittelpunkt der Zahlenvorlage Ende Oktober stehen./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.44 € 		Abst. Kursziel*:
10.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.49%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse