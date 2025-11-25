NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group von 5,50 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Beide Aktien bleiben auch auf der "Analyst Focus List" der insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek;