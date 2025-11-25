International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group von 5,50 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Beide Aktien bleiben auch auf der "Analyst Focus List" der insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
4.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
3.97 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
