International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal dank starker Ticketpreis-Entwicklungen die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei robust. Dennoch erwartet der Experte die Aktien unter Druck wegen der Belastungen durch höhere Treibstoffkosten./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3.84 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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