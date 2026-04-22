International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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