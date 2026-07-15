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Quartalszahlen in Sicht 15.07.2026 23:18:00

Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert Quartalsergebnisse

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz.

ABB
83.50 CHF -2.11%
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ABB (Asea Brown Boveri) wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,742 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 9,48 Milliarden USD betragen, verglichen mit 7,31 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,15 CHF je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich auf 37,61 Milliarden USD, gegenüber 27,45 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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