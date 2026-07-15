Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’617 0.2%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9227 -0.2%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’061 0.1%  Bitcoin 52’191 -0.7%  Dollar 0.8046 -0.6%  Öl 85.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Notenbank sieht leichte bis moderate Konjunkturbelebung
Dell-Aktie auf Talfahrt: Meta sorgt für Unruhe bei Anlegern
Nebius-Aktie klettert: Neues Partnermodell für die KI-Cloud im Fokus
Comeback-Kandidat PayPal-Aktie: Spekulationen über Milliardenangebot lassen Anleger aufhorchen
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Im Abwärtssog 15.07.2026 20:50:00

Dell-Aktie auf Talfahrt: Meta sorgt für Unruhe bei Anlegern

Dell-Aktie auf Talfahrt: Meta sorgt für Unruhe bei Anlegern

Die Dell-Aktie gerät massiv unter Druck. Neue Sorgen vor einer möglichen Überkapazität im KI-Markt, ausgelöst durch Metas Pläne zur Vermietung von Rechenkapazitäten, belasten die Stimmung.

NVIDIA
169.48 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen
  • Dell-Aktie kräftig unter Druck
  • Metas Pläne zur Vermietung von KI-Kapazitäten schüren Überkapazitätssorgen
  • Insider verkauften zuletzt Aktien für Milliardensumme

Die Aktie von Dell Technologies gerät an der NYSE deutlich unter Druck und verliert zeitweise 11,69 Prozent auf 404,06 US-Dollar. Laut investing.com belasten sowohl die wachsende Skepsis gegenüber der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz als auch unternehmensspezifische Faktoren den Titel. Die Kombination dieser Entwicklungen führt zu einem der stärksten Kurseinbrüche der vergangenen Jahre. Da Dell KI-Server auf Basis von NVIDIA-Chips produziert, reagiert das Unternehmen besonders sensibel auf Zweifel an der Investitionsbereitschaft grosser Cloud-Anbieter und Hyperscaler.

Metas Vermietungspläne schüren Überkapazitätssorgen

Auslöser der neuen Sorgenwelle sind Berichte, wonach Meta Platforms überschüssige Kapazitäten für KI-Training und Inferenz an Unternehmenskunden vermieten will. Wie investing.com schreibt, wirft dieser Schritt die Möglichkeit auf, dass Hyperscaler ihre Rechenzentren zu stark ausgebaut haben könnten. Eine nachlassende Investitionsbereitschaft würde die Nachfrage nach KI-Servern bremsen und damit nicht nur Chiphersteller, sondern auch Systemintegratoren wie Dell treffen. Für das Unternehmen wäre das besonders problematisch, da der kräftige Kursanstieg der vergangenen Monate vor allem auf dem boomenden KI-Servergeschäft und den damit verbundenen Auftragseingängen beruhte.

Steigende Speicherkosten und eine Herabstufung drücken die Bewertung

Zusätzlichen Gegenwind erhält die Aktie durch steigende Speicherkosten, die auf die Margen drücken. KI-optimierte Server erzielen ohnehin niedrigere Bruttomargen als das klassische PC- und Notebookgeschäft, sodass höhere Kosten die Profitabilität weiter belasten. Belastend wirkte zudem eine Herabstufung durch GF Securities auf "Halten". Nach einem Kursanstieg von rund 200 Prozent seit dem 52-Wochen-Tief bei 110,22 US-Dollar verwies das Analystenhaus laut investing.com auf die inzwischen ambitionierte Bewertung. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt inzwischen bei knapp 34. Als sich die Stimmung am Markt eintrübte, verlieh die Abstufung dem Ausverkauf zusätzlichen Schwung.

Insiderverkäufe verstärken den Ausverkauf

Druck entsteht ebenso durch umfangreiche Verkäufe aus den Reihen des Managements und anderer Insider. Nach Angaben von investing.com belief sich das Volumen der Insiderverkäufe innerhalb von drei Monaten auf rund 1,56 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig keine Insiderkäufe verzeichnet wurden. Zwei weitere Form-4-Meldungen vom 14. Juli 2026 weisen zudem auf zusätzliche Transaktionen von Führungskräften oder Unternehmensvertretern hin. Eine derart klare Verkaufsüberlegenheit ohne entsprechende Käufe wird an der Wall Street häufig als negatives Signal gewertet, da sie Zweifel an der Zuversicht des eigenen Managements hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung aufkommen lassen kann.

Für Anleger bleibt zu beobachten, ob sich der Ausverkauf über den heutigen Handelstag hinaus fortsetzt oder ob die Aktie an einer der nächsten technischen Marken einen Boden findet. Ebenso relevant wird sein, ob Meta seine Vermietungspläne konkretisiert und wie andere Hersteller von KI-Servern auf die aufkommende Überkapazitätsdebatte reagieren.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Mit der finanzen.net zero App Dell Technologies mobil handeln, ab 0 Euro Ordergebühr.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.371 18.12.2026 153823235
Long 11.6995 18.12.2026 152901550
Long 113.0948 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9242 11.17 155497770
Long 10.2748 6.41 158150368
Long 13.5627 4.09 158726704
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3758 10.31 156467251
Short 10.6026 6.21 157337440
Short 17.8457 2.43 157336632
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -10.98 116116852
Long 10 -58.16 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie in Rot: Vera Rubin in Produktion - Huang kontert Verzögerungsgerüchte

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!