International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
16.04.26
|Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 im Minus (finanzen.ch)
|
13.04.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
06.04.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: Wäre eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:43
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:43
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:43
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.14
|1.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Delivery Hero Overweight
|10:46
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|10:46
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|10:26
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|10:25
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight
|10:12
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|10:09
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight