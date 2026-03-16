FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1250 auf 1430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen an Europas Aktienmärkten drehten sich weiter um die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), stark steigende Rohstoffpreise und ein sich abschwächendes wirtschaftliches Umfeld, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zu britischen Versorgern. Vor diesem Hintergrund erscheine die Branche trotz der kräftig gestiegenen Aktienkurse im vergangenen Jahr gut aufgestellt. Versorger seien aufgrund ihrer physischen Vermögenswerte nur begrenzt KI-Risiken ausgesetzt, während Stromversorger wie SSE und National Grid von der steigenden Stromnachfrage profitieren dürften./gl/ag;