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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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16.03.2026 09:47:32

National Grid Buy

National Grid
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1250 auf 1430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen an Europas Aktienmärkten drehten sich weiter um die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), stark steigende Rohstoffpreise und ein sich abschwächendes wirtschaftliches Umfeld, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zu britischen Versorgern. Vor diesem Hintergrund erscheine die Branche trotz der kräftig gestiegenen Aktienkurse im vergangenen Jahr gut aufgestellt. Versorger seien aufgrund ihrer physischen Vermögenswerte nur begrenzt KI-Risiken ausgesetzt, während Stromversorger wie SSE und National Grid von der steigenden Stromnachfrage profitieren dürften./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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09:47 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.03.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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