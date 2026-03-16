Siltronic 52.13 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Schätzungen für Vorauszahlungen und Investitionen im Einklang mit dem Ausblick des Wafer-Herstellers, schrieb Harry Blaiklock am Freitagabend. Der Bewertungsabschlag zur Konkurrenz sei angesichts der geringeren Renditen, des höheren Bilanzrisikos und möglicher Marktanteilsverluste in den USA angemessen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.