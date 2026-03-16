Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Schätzungen für Vorauszahlungen und Investitionen im Einklang mit dem Ausblick des Wafer-Herstellers, schrieb Harry Blaiklock am Freitagabend. Der Bewertungsabschlag zur Konkurrenz sei angesichts der geringeren Renditen, des höheren Bilanzrisikos und möglicher Marktanteilsverluste in den USA angemessen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
58.35 €
|
Abst. Kursziel*:
2.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.36%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
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