Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

27.20
CHF
1.01
CHF
3.86 %
09:02:47
SWX
16.03.2026 09:13:03

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
27.79 CHF 3.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
31.08 € 		Abst. Kursziel*:
19.05%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
30.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.51%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:13 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
