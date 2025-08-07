International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. IAG habe die geringsten Risiken für Überkapazitäten auf ihren Strecken, so der Experte. Die Papiere tragen mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" und bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-