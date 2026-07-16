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16.07.2026 22:20:00
Netflix-Aktie tiefer: Umsatzwachstum verfehlt Erwartungen - Gewinn springt an
Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus.
Der Umsatz verbesserte sich unterdessen von 11,08 Milliarden US-Dollar auf 12,56 Milliarden US-Dollar, damit hat das Unternehmen die Markterwartungen leicht verfehlt. Analysten hatten zuvor Erlöse von 12,58 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 8,37 Prozent tiefer bei 68,13 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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