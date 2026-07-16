Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’659 0.3%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’059 0.1%  Bitcoin 52’147 -0.8%  Dollar 0.8050 -0.5%  Öl 84.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Swiss Re12688156Holcim1221405Sandoz124359842ABB1222171Sika41879292Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NAch IPO der SpaceX-Aktie: Traumrendite oder Falle für Privatanleger?
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Tesla-Aktie: Darum zählen Auslieferungen für Anleger kaum noch
Das Short-Protokoll vom Juni 2026: Wo die Leerverkäufer zugeschlagen haben
Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Bewertungsfrage 16.07.2026 03:47:50

NAch IPO der SpaceX-Aktie: Traumrendite oder Falle für Privatanleger?

NAch IPO der SpaceX-Aktie: Traumrendite oder Falle für Privatanleger?

Der Börsengang von SpaceX, das bislang grösste IPO der Geschichte, dürfte bei vielen Fantasien vom schnellen Reichtum geweckt haben. Doch eine nüchterne Rechnung zeigt, wie hoch die Hürde für Privatanleger wirklich liegt.

  • SpaceX ist seit dem Börsengang am 12. Juni 2026 an der NASDAQ notiert
  • So lief der erste Monat an der Börse
  • Analysten sind sich über Kurspotenzial uneinig

Mit einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar bewertete der Börsengang von SpaceX (Space Exploration Technologies) das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen am 12. Juni 2026 mit rund 1,75 Billionen US-Dollar. Zum Handelsstart an der NASDAQ stieg die Bewertung noch am selben Tag auf etwa 2 Billionen US-Dollar.

Jedoch verlief der erste Monat an der Börse wechselhaft für das Papier ab. Am 23. Juni 2026 fiel die Aktie erstmals wieder unter ihren Erstschlusskurs. Über drei Handelstage verlor SpaceX rund 23 Prozent beziehungsweise etwa 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert, ausgelöst durch die überraschende Ankündigung einer mindestens 20 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe zur Refinanzierung eines Brückenkredits, obwohl der Konzern noch über 100,8 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln verfügte.

Etwas später drehte die Stimmung wieder. So kündigte der Indexbetreiber die Aufnahme von SpaceX in den NASDAQ 100 und den Russell 1000 an, im Rahmen eines Schnellverfahrens für grosse Börsengänge. Wirksam wurde die Aufnahme in den Russell 1000 vor Handelsbeginn am 6. Juli 2026, die in den Nasdaq 100 einen Tag später.
Seit Börsenstart liegt die Aktie rund sieben Prozent im Minus.

Für Privatanleger, die auf den ganz grossen Vermögensaufbau hoffen, ist jedoch die starke Ausgangsgrösse das Problem. Ein Unternehmen, das schon beim Börsendebüt zu den wertvollsten der Welt zählt, hat rechnerisch wenig Luft nach oben, um aus einer kleinen Investition ein Vermögen zu machen.

Die Rechnung hinter dem Millionärstraum

Um aus einer vierstelligen Anlage eine Million zu machen, braucht es eine Kursvervielfachung um das Zehnfache oder mehr. Bei einer Ausgangsbewertung von rund 2 Billionen US-Dollar würde das SpaceX bereits mit einer Verdreifachung an die Spitze der wertvollsten Unternehmen katapultieren. Laut The Motley Fool kam die KI-Chip-Aktie NVIDIA zum Vergleichszeitpunkt Ende Juni 2026 auf rund 5 Billionen US-Dollar und markierte damit die Spitze. Für die zehnfache Rendite müsste SpaceX diesen Rang mit deutlichem Abstand verteidigen. The Motley Fool verweist dabei auf das Gesetz der grossen Zahlen: Die Weltwirtschaft erwirtschaftet dem Bericht zufolge ein Bruttoinlandsprodukt von 123,6 Billionen US-Dollar, eine Bewertung weit jenseits von 20 Billionen US-Dollar würde SpaceX damit grösser als viele Volkswirtschaften machen. Zum Vergleich zieht The Motley Fool Tesla heran: Der Elektroautobauer erzielte seit seinem eigenen Börsengang 2010 eine Rendite von rund 23'000 Prozent und machte aus 1'000 US-Dollar rund 230'000 US-Dollar, weil die Ausgangsbewertung damals kleiner war. SpaceX startet dagegen bereits auf einem Niveau, das ein Wiederholen dieser Rendite nach Einschätzung von The Motley Fool mathematisch praktisch ausschliesst.

Analysten sind sich uneinig

Am Kapitalmarkt spiegelt sich die Skepsis in gespaltenen Einschätzungen. Laut TipRanks ergibt sich für die SpaceX-Aktie aus neun Analysten-Bewertungen eine moderate Kaufempfehlung (4x buy, 4x hold, 1x sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 246,43 US-Dollar und entspricht einem Aufwärtspotenzial von 77,11 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 139,14 US-Dollar (Stand: 13.07.2026).

Die Bewertung ist bereits ambitioniert

Wie ambitioniert die Bewertung ausfällt, zeigt zudem ein Blick auf die Kennzahlen. Bezogen auf den Jahresumsatz 2025 von 18,7 Milliarden US-Dollar und die Bewertung von rund 2,1 Billionen US-Dollar zum 2. Juli 2026 ergibt sich ein Kurs Umsatz Verhältnis von rund 110, ein für börsennotierte Unternehmen historisch hoher Wert, so The Motley Fool. Wie stark die Wachstumserwartungen der Analysehäuser auseinanderfallen, verdeutlicht der Blick auf zwei Prognosen. Goldman Sachs rechnet laut The Motley Fool bis 2030 mit einem SpaceX Umsatz von 474 Milliarden US-Dollar, getragen vor allem vom KI Geschäft, das von aktuell rund 3 Milliarden US-Dollar auf 322 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Morningstar kommt in einem eigenen Discounted Cashflow Modell dagegen nur auf 67 Milliarden US-Dollar Umsatz bis 2030 und rund 500 Milliarden US-Dollar bis 2045, deutlich konservativer und zeitlich weit gestreckt. Selbst ein von The Motley Fool skizziertes mittleres Szenario von rund 200 Milliarden US-Dollar Umsatz Mitte der 2030er Jahre würde für eine Bewertung von 10 Billionen US-Dollar noch ein Kurs Umsatz Verhältnis von 50 voraussetzen, niedriger als heute, aber immer noch eine Wette auf nahezu perfekte Ausführung.

Millionäre gab es schon, nur nicht an der Börse

Der Widerspruch zwischen der öffentlichen Begeisterung über den grössten Börsengang der Geschichte und der nüchternen Renditerechnung löst sich auf, wenn man den Zeitpunkt des Börsengangs betrachtet. Nach Einschätzung von The Motley Fool hat SpaceX in der Vergangenheit bereits zahlreiche Millionäre gemacht, allerdings ausschliesslich auf dem Privatmarkt, etwa über Mitarbeiterbeteiligungen und spezialisierte Fonds vor dem Börsengang. Weil das Unternehmen den Sprung an die Börse erst bei einer Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar vollzogen hat, bleibt für Anleger, die erst jetzt einsteigen, nach dieser Lesart nur noch ein begrenzter Teil der ursprünglichen Wertschöpfung übrig.

Wie belastbar die stark abweichenden Wachstumsszenarien einzelner Analysten tatsächlich sind, dürfte sich erst in den kommenden Quartalsberichten von SpaceX als börsennotiertes Unternehmen zeigen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen
Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie
Analysten skeptisch zu SpaceX-Aktie - Sorgen vor einer Robotik- und Raumfahrt-Blase

Bildquelle: SpaceX,Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com,Wirestock Creators / Shutterstock.com,Thrive Studios ID / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15.07.26 Logo WHS Gold unter Druck: Hält die Schicksalsmarke bei 4.000 Dollar?
15.07.26 Halbleiter-Aktien zwischen Rekordrausch und Realitätscheck
15.07.26 SMI gibt leicht nach
15.07.26 Marktüberblick: Siemens Energy im Fokus
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
15.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Stabilisierung bei 25‘000 Zählern?
14.07.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59%) mit Lock-In auf Societe Generale SA, ABN AMRO Bank NV, UniCredit SpA
14.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Apple, Microsoft
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’859.26 19.92 SY7BHU
Short 15’159.65 13.96 S6BA1U
Short 15’735.39 8.90 SGHB8U
SMI-Kurs: 14’307.31 15.07.2026 17:31:23
Long 13’694.93 19.51 SYB31U
Long 13’387.41 13.83 SNB4VU
Long 12’830.40 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Nachmittag zu
Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Nachmittag ins Plus
Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Lucid-Aktie dreht ins Plus: Warum das Insolvenz-Dementi den Crash nicht stoppen kann
Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Mittwochmittag Boden gut

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.